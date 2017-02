Organisation à Lubumbashi du tournoi international de karaté

Lubumbashi, 21 févr. 2017 (ACP).- Karaté Académie organisera un tournoi international de karaté du 10 au 12 mars 2017 à Kalubwe Lodge, à Lubumbashi, avec la participation de plusieurs pays africains.

Selon un communiqué des organisateurs, les combats des catégories mini-poussin (4 à 5 ans), poussin (6 à 7 ans), pupille (8 à 9 ans), benjamin (10 à 11 ans), cadet (14 à 15 ans), junior (16 à 17 ans), espoir (18 à 22 ans), senior (22 à 40 ans) et vétéran (plus de 40 ans) dans les versions masculine et féminine. Des combats individuels le brassage multiculturel. ACP/Fng/May