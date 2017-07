Organisation des cours d’alphabétisation à une cinquantaine d’enfants vulnérables de Mont- Ngafula

Kinshasa, 26 juillet 2017(ACP)- L’« Association de la jeunesse de Mont– Ngafula », organise du 31 juillet au 30 Août prochain des cours d’alphabétisation à l’intention d’une cinquantaine d’enfants vulnérables de cette municipalité afin de les occuper pendant la période de grandes vacances, a annoncé mercredi à Kinshasa son président, Patrice Vemba Noka, au cours d’un entretien avec l’ACP.

M Vemba a indiqué que cette formation permettra à ces jeunes dont la plupart sont des mineurs d’apprendre à lire et à écrire car l’alphabétisation est l’un des principaux éléments nécessaires qui facilite le développement humain et enclenche un processus d’autonomisation et de confiance en soi.

Par ailleurs, il a souligné que la jeunesse d’aujourd’hui doit être soumise à une remise à niveau car, plus le niveau d’instruction de la mère est élevée, plus son nourrisson est épanoui.

Selon l’organisateur, « dépasser l’âge de 5 ans, l’enfant doit connaitre certaines notions élémentaires d’où, l’alphabétisation est véritablement un droit inaliénable surtout pour celui qui n’a pas eu la chance d’avoir une mère instruite. ACP/Kayu/BSG/KGD