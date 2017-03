Kinshasa, 24mars ACP – « Malkai production », une maison de production, organise depuis jeudi à son siège de la pépinière, dans la commune de la Gombe, la première édition de Mw’akeli ou mwasi akeli « femme créatrice », caractérisée par l’exposition des œuvres artistiques réalisées par des femmes et divers spectacles de théâtre, de musique et de cinéma.

Selon la responsable de cette maison de production, Irène Yaweka, cette première édition de « Mw’akeli », d’une durée de deux jours, a pour objectif de promouvoir et de valoriser le travail de la fille /femme entrepreneur et artiste, de manière à relever le défi lié au thème national de la Journée internationale de la femme à savoir l’atteinte de la parité 50/50 à l’horizon 2030. Mme Jeannette Kamusi de l’ONG Cordaid, a, dans intervention, après une projection cinématographique, partagé l’expérience de cette structure qui mène certaines activités dans les domaines de l’éducation, de l’économie et de la santé notamment sur le VIH/SIDA. Parlant de différentes formes de violences et de leurs conséquences, elle a souligné l’importance de la justice et de la paix pour la restauration du contrat social et le renforcement de la sécurité.

Selon Mme Kamusi, Cordaid est une organisation catholique d’aide au développement qui a pour devise: « bâtir des communautés florissantes dans le monde ». Sont exposés à la 1ère édition de Mw’akeli des œuvres d’art dont des chaussures, des vêtements traditionnels notamment en raffia et modernes comme des boubous, des chemises, des culottes, des pantalons et des sacs à main dames etc. ACP/FNG/Kayu/KGD