Kinshasa, 12 nov.2017(ACP).- Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), permettent aux couples de mieux s’informer en temps réel, de se former et de communiquer, a indiqué samedi à Kinshasa le berger de la communauté locale adjoint (BCLA) de la paroisse Sainte Marie Auxiliatrice, dans la commune de Masina, Faustin Muley.

M. Muley, qui s’exprimait à l’ouverture de la session « Une seule chair » sur les NTIC et la famille, organisée du 10 au 13 novembre par la Communauté Famille Chrétienne (CFC), a souligné que ces assises visent à aider les couples à mieux se communiquer pour éviter les mésententes à la base de déstabilisation des foyers.

A ce sujet, il a demandé aux couples de s’intéresser et de s’adapter aux NTIC pour ne pas être analphabètes car, cette technologie est venue faciliter certaines choses dans le domaine de communication.

Ces assises vont se clôturer par un temps de réflexion et de méditation ainsi qu’une messe d’actions de grâces, afin de permettre aux couples de s’examiner sur leur marche tout au long de cette année et de vivre dans la plénitude du Saint Esprit. ACP/Bsg/May