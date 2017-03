Organisation d’un atelier sur la décentralisation et les réformes dans le secteur de la sa santé à Lubumbashi

Lubumbashi, 10 Mars 2017 (ACP).- 42 participants composés d’experts de la santé, des députés provinciaux, des responsables des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des ministres provinciaux du Plan, des Finances et de la Santé prennent part à l’atelier de formation sur la décentralisation et l’accompagnement des réformes dans le secteur de la santé en RDC qui se tient depuis jeudi dans la salle de conférence de l’hôtel Lubumbashi.

Cet atelier qui va du 09 mars au 11 mars a pour objectif général d’amener les participants, à améliorer leurs connaissances sur la décentralisation et à comprendre les avancées des réformes en cours en vue de s’inscrire dans cette dynamique.

Ce renforcement des capacités des experts de la santé et ceux des entités territoriales décentralisées sur les mesures et les réformes dans le secteur sanitaire devra les aider à développer des approches et opérations pour la performance du système de santé à l’aptitude de mettre en place les options de financement sur base des besoins, ressources disponibles en prenant en compte l’équité entre les niveaux intermédiaire et périphérique.

Les participants seront également informés sur la considération du volet politique soulevé par les réformes et la décentralisation, la motivation profonde des réformes pour leur permettre de formuler des stratégies politiques les aidant à contrecarrer les obstacles pouvant entraver la poursuite des réformes et le processus de décentralisation tant au niveau local provincial que national.

Cet atelier est animé par 3 facilitateurs nationaux notamment le coordonnateur de la Cellule Technique de la Décentralisation, Makolo Jibikilay, un membre de la direction d’études et planification au secrétariat général de la Santé publique, Dr. Makamba Audace, et le professeur de l’école de santé publique de Kinshasa, Prof. Munyanga Sylvain.

Cette formation est organisée et financée par le Programme pour l’Appropriation de la Technologie en Santé (PATH) en partenariat avec le projet gouvernance et finance en santé. ACP/Fng/JGD