Organisation d’un atelier sur l’évaluation de fonctionnement du PPRD

Kindu, 31 mars 2017 (ACP).- Le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD/Maniema) a organisé jeudi 30 Mars à Kindu, un atelier d’évaluation sur son fonctionnement.

Selon le secrétaire exécutif provincial de ce parti, Pascal Tutu Salumu, l’organisation de cet atelier d’un jour qui entre dans le cadre de la célébration de la quinzième anniversaire de ce parti au Congo, permettra aux cadres et militants du parti de réfléchir sur son développement en analysant ses performances et faibles durant les 15 ans de son existence, en vue de consolider sa place du premier parti politique avec plus de députes provinciaux et nationaux. ACP/FNG/Wet