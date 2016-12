Organisation d’une journée culturelle en prévision de la fête de nativité à Mbandaka

Mbandaka, 24 Déc. 2016 (ACP).- Deux établissements scolaires des Frères des écoles chrétiennes, l’Institut frère Iloo (IFI) et l’Institut technique industriel(ITI) ont organisé, vendredi, une journée culturelle en prévision de la fête de nativité.

Le récital des poèmes, le génie en herbe, le concours de danses et le théâtre, sont parmi les activités qui ont été organisées. Les élèves de ces deux écoles se sont rivalisés d’ardeur et d’ingéniosité et les meilleurs ont été primés à titre symbolique.

Pour le frère Christian Lumière Ntemo, préfet des études à l’ITI, célébrer Noel à l’école relève de la tradition des écoles des frères chrétiennes. L’école, a-t-il dit, est considérée comme une famille dynamique, une famille des enfants de Dieu.

Au nom du respect de ce principe, les responsables des écoles des frères chrétiennes ont intérêt à célébrer la fête de nativité pour les élèves, d’abord ensemble à l’école, avant la famille biologique.

De son côté, le frère Prospère Iku, préfet des études à l’IFI, a déclaré que cette journée permet aux enfants de s’exprimer, de démontrer leurs talents avant d’inviter les parents à choisir une bonne école pour une meilleure formation à leurs enfants.

Cette activité a été précédée par une célébration eucharistique où parents, élèves, personnel enseignant et administratif ont participé.

L’officient du jour a insisté sur la signification d’Emmanuel, ‘’ Dieu parmi nous’’, ajoutant que le monde chrétien a tout intérêt à célébrer cette journée qui marque la venue du rédempteur pour sauver le monde. ACP/ZNG/Kgd