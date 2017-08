Organisation par l’AJSC/Katanga d’un mini-atelier pour les journalistes sportifs de Lubumbashi

Lubumbashi, 14 Août 2017 (ACP).- L’Association des journalistes sportifs du Congo (AJSC), section Katanga, a organisé un mini-atelier à l’intention des journalistes sportifs, le week-end dernier au complexe omnisports Kiwele, dans la commune de Lubumbashi.

Cet atelier a eu pour but la remise à niveau des connaissances des techniciens des informations sportives sur certaines modifications intervenues dans le football. A cet effet, le président de la LIFKAT (Ligue de football du Katanga), Ernest Mwamba Mukalayi, et le trésorier de la LINAFOOT (Ligue nationale de football), Adolf Kabamba, ont éclairé la lanterne des participants sur l’amendement de certains articles du règlement régissant la discipline notamment les articles 13, 30, 44, 65, 80 en rapport avec les violences dans les stades.

Le président de la commission des entraîneurs du Katanga, Baylon Kabongo, a, quant à lui, parlé de la planification technique d’une saison autour du triangle d’or. Alors que l’arbitre international Jean-Jacques Ndala a évoqué les modifications apportées dans l’arbitrage et sur l’organisation technique d’un match avec le remplacement de 5 joueurs dans certaines disciplines telles que le handisport, le football des jeunes et chez les vétérans. Le terrain peut être mixte c’est-à-dire naturel et synthétique, a-t-il fait savoir.

Le président de l’AJSC/Katanga, Patric Kasonde Kasuaba s’est déclaré satisfait de la réussite de l’organisation de l’atelier et recommandé aux participants de vulgariser les amendements apportés aux règlements sportifs en football.

Les vétérans de Mazembe marchent sur l’AJSC/Katanga 3-0

Les vétérans du TP Mazembe football ont marché sur l’équipe de l’AJSC/Katanga en la battant par 3-0, dimanche au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, en match d’entretien. Tous les buts des «Corbeaux» ont été inscrits par Willy Mongongo en première période de cette rencontre à laquelle a aussi pris part l’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe du TP Mazembe.

Parmi les vétérans ayant participé au match figurent Bale Mulekelay, Iunga Mukadi, Kasongo Ngandu, Odon Kayembe, Willy Mongongo, Tshizeu, Kimalwa, Mokololiya, Kabange Tostao, etc. Il est à noter que le match a été organisé pour honorer l’entraîneur Pamphile Mihayo du TP Mazembe, plébiscité meilleur entraîneur du championnat de la LINAFOOT (Ligue nationale de football), édition 2016-2017. ACP/Fng/JGD