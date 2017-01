Organisation prochaine de la 1ère foire provinciale sur l’entreprenariat à Mbandaka

Mbandaka, 19 Janv. 2O17 (ACP).- M. Wabi Malaudu Dayu, ministre provincial des commerces, petits et moyens entreprises, a annoncé, au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP, l’organisation en début février de la 1ère foire provinciale sur l’entreprenariat à Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur.

Selon le ministre provincial, les préparatifs en prévision de cette manifestation foraine sont en cours. Tous les responsables territoriaux de petites et moyennes entreprises et de l’artisanat sont sensibilisés dans le cadre de cet événement, a-t-il indiqué, faisant savoir que cette foire poursuit 4 objectifs.

Il s’agit, a-t-il dit, d’identifier les acteurs qui œuvrent dans ce secteur, faire connaitre leurs droits et devoirs et présenter quelques produits de leur travail. La motivation à la base de l’organisation de cette activité consiste à contribuer à l’accroissement socio-économique de la province et à la promotion de la classe moyenne dont la responsabilité revient au ministère provincial des commerces, petites et moyennes entreprises et artisanat, a-t-il conclu. ACP/Kayu/KGD