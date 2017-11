Organisation prochaine d’un séminaire sur le rôle de la femme de l’entreprise face au marketing mix

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- La coordination du Réseau des femmes des entreprises du Congo (REFEC) organise, du 17 au 23 novembre, un séminaire axé sur « Le rôle de la femme de l’entreprise face au marketing mix et mix logistique : applicabilité en République démocratique du Congo (RDC) », à l’intention des agents et cadres des entreprises privées et commerciales ainsi que des établissements et services publics, indique un document de ce cette structure reçu lundi à l’ACP.

Selon la source, le marketing mix aidera à élaborer une démarche cohérente, en vue de permettre l’écoulement des produits sur le marché des biens et services tandis que la logistique consistera à organiser le flux de biens et d’informations à l’intérieur du pays, de manière à rendre l’offre de l’entreprise compétitive.

Cette session de formation a, entre autres objectifs, d’améliorer le code de connaissance des participantes en marketing et en gestion de la logistique et de leur faire connaître toutes les manœuvres qu’engage l’entreprise pour réussir l’entrée sur les marchés de ses biens et services.

Etayer le management de la logistique et faire ressortir son impact sur la compétitivité de l'offre de l'entreprise ainsi qu'apprendre aux participantes qu'un bon manager doit être un bon agent commercial et un bon gestionnaire de la logistique, figurent également au nombre des objectifs de cette session, conclut la source.