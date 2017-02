Organisation prochaine d’une formation des champions  pour la  sécurité alimentaire des populations à Kinshasa

Kinshasa, 12 fév. 2017 (ACP).- L’Agence américaine pour le développement international (USAID) organise du 17 février au 3 mars à Kinshasa, la deuxième session de formation des champions pour la sécurité alimentaire des populations congolaises en faveur des femmes et des jeunes, indique un communiqué de cet organisme des Nations Unies reçu samedi à l’ACP.

Cette rencontre a pour but de doter ces femmes et ces jeunes des capacités nécessaires susceptibles de leur permettre de devenir des instruments du changement au sein de leurs institutions, précise la source, ajoutant que le choix porté sur ces gens se justifie par le fondement de l’avenir sur les dames et les enfants ainsi que par le rôle que jouent ces derniers dans l’économie agricole d’un pays .

Prendront part à ces assises, les deux catégories de personnes susmentionnées sélectionnées dans les secrétariats généraux de la Fonction publique, les organisations non gouvernementales de développement (ONGD) et les autres structures sociocommunautaires note la source. L’USAID, rappelle-t-on, avait organisé une formation analogue en novembre 2016.ACP/FNG/Kgd