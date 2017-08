Organisation en septembre prochain d’un forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC

Kinshasa, 24 août 2017(ACP).- Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, a annoncé la tenue en septembre prochain d’un forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC, a appris jeudi l’ACP, d’une source proche de ce ministère.

Selon la source, l’objectif est d’aboutir à un diagnostic complet et précis des maux qui rongent le système fiscal de la RDC, avant d’indiquer que ce diagnostic sera suivi de la recherche des solutions pour rendre la fiscalité congolaise simple, compétitive, attractive, avec un rendement élevé au service du développement.

Pour la mobilisation accrue des recettes publiques, note la source, le ministre des Finances préconise entre autres, la suppression des taxes illégales ; des frais administratifs d’intervention divers exigés par des différents services aux postes frontaliers ; l’intégration de toute la parafiscalité et d’autres revenus des prestataires en un taux unique.

Il s’agit également de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, l’accélération de l’informatisation et l’interconnexion des régies financières et la mise en place d’une chaîne des recettes.

Le système fiscal congolais est considéré comme « complexe, asphyxiant, tracassier et en définitive décourageant pour les initiatives privées » a dit le ministre, qui a promis d’associer les différentes couches socioprofessionnelles pour mener à bien cette réforme structurelle. ACP/Fng/Kayu/May