Les organisations de la société civile de la Tshopo appelées  à s’imprégner des notions de la gouvernance participative

Kisangani, 04 septembre 2017(ACP).- Le chef de division provinciale de la décentralisation, Jean – Norbert Boyola, a déclaré que les organisations de la société civile de la Tshopo doivent s’imprégner des notions de la gouvernance participative, pour qu’elles aient des capacités nécessaires à mener le plaidoyer auprès des décideurs politiques. C’était lors d’un atelier sur l’appropriation des organisations de la société civile en matière de gouvernance participative, organisé à Kisangani en collaboration avec le bureau de développement de l’église Anglican.

Selon le chef de division provinciale de la décentralisation, les organisations de la société civile ont la possibilité d’exercer à travers diverses actions qui touchent directement la population, une influence sur les décideurs politiques de la province « par le fait que l’Etat congolais dans sa politique de la décentralisation, a transféré un certain nombre des compétences aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, dotées d’une personnalité juridique, avec une libre administration et l’autonomie de gestion ».

M.Michel Mpoyo, chargé de contrôle citoyen de l’action publique au sein du projet gouvernance participative financé par l’Union Européenne (EU)en collaboration avec le ministère des finances, a de son côté, indiqué que cet atelier a visé à ce que les participants soient formé en matière de gouvernance, de genre, suivi et évaluation mais également, à l’analyse sociale. ACP/YWM/Kayu/KGD