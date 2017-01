Les organisations de la société civile se mobilisent pour une transition réussie en RDC

Kinshasa, 15 jan. 2017 (ACP). – Les organisations de la société civile se mobilisent en vue d’engager les populations congolaises dans une transition démocratique réussie et des élections apaisées, indique une déclaration de cette plate-forme rendue publique vendredi à Kinshasa.

Cette déclaration a été faite à l’issue des premières assises organisées par la société civile sur le suivi et la gestion du processus de transition en RDC, dans le cadre de l’Observatoire de la société civile (OSSD-RDC) pour le suivi du dialogue.

Mr Danny Singoma, directeur général du Centre national d’appui au développement et à la participation populaire (CENADEP) qui a sponsorisé ses assises, a estimé qu’il était nécessaire de soutenir le travail abattu par l’OSSD-RDC et de l’encourager à poursuivre sa mission tout en restant plus ouvert à d’autres dynamiques de la société civile afin de défendre et de promouvoir véritablement l’intérêt des populations congolaises.

S’adressant aux participants à ces assises, Georges Tshionza Mata, expert et membre du comité de pilotage des Objectifs de développement durable (ODD), a souhaité que la société civile de la RDC influence les ODD pour les 15 prochaines années, émettant le vœu qu’elle amplifie la voix de la population congolaise, à coté de celle du gouvernement, sur les mécanismes du « New deal » avec la Banque mondiale, afin de sortir le pays de la fragilité.

Il a fait remarquer que l’accord de la Saint sylvestre et l’existence d’un plan stratégique de développement au pays constituent une bouée de sauvetage pour la RDC qui doit tirer profit du « New deal ».

Les leaders des organisations de la société civile ont souligné, par ailleurs, qu’ils entendaient être plus représentatifs dans le mécanisme de suivi du dialogue piloté par la CENCO qui a abouti à la signature de l’accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. ACP/Kayu/KGD