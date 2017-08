Ouverture du 1er  congrès de la Société congolaise de chirurgie

Kinshasa, 29 Août 2017 (ACP).- Le premier congrès de la Société congolaise de chirurgie a ouvert ses portes mardi sur le thème « la pratique de la chirurgie en RDC » à l’Hôtel Sultani à Kinshasa., à l’intention.

L’objectif visé ces assises de deux jours, qui regroupent les chirurgiens venus de toutes les provinces du pays a indiqué le Pr Berthier Nsadi, président de l’Ordre national des médecins, est de faire l’état des lieux de la pratique chirurgicale en RDC, la connaissance des Sociétés savantes de chirurgie organisées , le balisage de la procédure d’accréditation ainsi que l’évaluation vers la transplantation d’organes dans le future proche et l’évaluation de cette pratique chirurgicale vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Il sera également question a-t-il poursuivi, de proposer un cadre d’information aux participants sur les préalables en vue de la prise en charge efficace de la pathologie cancéreuse en plein essor, mais surtout un véritable moment de partage d’expérience et de formation continue sur une des pathologies les plus couramment rencontrée dans la pratique chirurgicale générale.

Ce Congrès doit aussi se focaliser sur la réunion de l’Ordre des médecins avec les sociétés savantes, l’assemblée générale de la Société congolaise de chirurgie et l’adoption des résolutions les plus réalistes possibles et adaptées aux besoins du pays.

Le chef de département de chirurgie de la faculté de médecine de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), Pr Glennie Ntsambi, a salué la tenue de ce 1er congrès qui, a t il souligné, relance les activités de la Société congolaise de la chirurgie .Il a indiqué que la chirurgie comme le berceau de l’art de guérir avec la main et l’instrument doit revivre sa renaissance pour relever les défis énormes liés en cette pratique en RDC.

Le Pr Mvumbi Lelo, vice-doyen à la faculté de médecine de l’UNIKIN qui a ouvert ces assises, a rappelé les défis à relever en RDC en termes de formation et de la recherche pour la parution des universités congolaises dans le top des meilleures universités de l’Afrique et du monde.

Il a invité les organisateurs à publier les actes de ce congrès dans les annales de la faculté de médecine.

Du 29 au 30 août, les différentes communications tourneront autour de la pratique de la chirurgie en RDC, des sociétés savantes de chirurgie qui sont plus de 13 en RDC, la table ronde des comités de ces sociétés avec l’Ordre des médecins sur l’accréditation et la reconnaissance des compétences en RDC et la chirurgie mini-invasive.

L’effectif des chirurgiens opérant en RDC jugé insuffisant

Les participants au 1er congrès de la Société congolaise de chirurgie ont jugé insuffisante la couverture médicale de la RDC par un nombre assez réduit de 143 chirurgiens dans un vaste pays constitué de 147 territoires pour plus de 715 zones de santé, lors des échanges qui ont suivi mardi l’ouverture de ces assises.

A cet effet, ils ont soulevé l’aspect lié au besoin de la formation des chirurgiens et d’autres médecins devant couvrir le pays en prise en charge médicale, des actions de prévention des maladies, de l’engagement des autorités pour renforcer la formation et les équipements de travail, l’implication des universités et des sociétés savantes dans une formation de qualité.

Ces participants ont aussi préconisé des solutions palliatives liées à la formation des médecins sur des pratiques chirurgicales pour leur permettre de résoudre cette difficulté d’absence des spécialistes à l’intérieur du pays. ACP/FNG/Mat/Wet