Ouverture à Kinshasa de la 19ème conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC

Kinshasa, 25 Sept. 2017 (ACP).– Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a promis le soutien du Parlement congolais aux résolutions qui seront dégagées de la 19ème conférence générale annuelle du forum des commissions électorales de la SADC, qu’il a ouverte lundi à Kinshasa au nom du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, en souhaitant qu’à l’issue de ces assises, les participants offrent à la RDC un standard électoral « authentique et défendable ».

Il a déploré l’attitude de certains acteurs politiques congolais inspirés par des agendas cachés cherchant à imposer à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n’importe quel schéma.

Aubin Minaku s’est dit très intéressé par le thème de la Conférence : « Indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC-Meilleures pratiques et défis » et a salué l’objectif que s’est assigné le forum, à savoir celui du renforcement de la démocratie et de la solidarité des Etats membres de la SADC. Il a rassuré à cet effet que la CENI a engagé la RDC dans un processus électoral irréversible. ACP/FNG/Kayu/May