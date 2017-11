Ouverture à Kinshasa de la 8eme édition de l’Initiative pour le commerce et l’investissement

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Industrie Marcel Ilunga Leu, a ouvert lundi à Kinshasa, la 8ème édition de l’Initiative du commerce et de l’investissement. Le ministre Ilunga Leu, a fait savoir que la rencontre de ce jour, s’inscrit dans le cadre de la 5ème session du comité bilatéral de travail RDC-RSA en marge de la quelle se tient la 8eme édition sur l’Initiative du commerce et de l’investissement (ITI) organisée à Kinshasa et à Lubumbashi.

Il a fait remarquer que cette 5ème session est une occasion pour les experts de la RDC de pouvoir relever des écueils qui retardent la mise en œuvre des projets de développement économique et industriel et d’accélérer les actions à mener pour promouvoir la coopération pour le bien-être de nos deux peuples.

Parmi ces projets de développement et de facilitation, le ministre Ilunga a cité à titre illustratif, les dossiers de collaboration avec les partenaires sud-africains. Il s’agit de l’office congolais de contrôle–SABS, du corridor Bas-Congo, de l’OGEFREM-CBRTA, de l’OPEC-SEDA, de la RVA-ATENS, du Congo-Airways et SAA, de la coopération Agricole, de l’économie informelle et bien d’autres.

Le ministre de l’industrie a invité les experts de deux délégations, à se mettre résolument au travail avec le sens de responsabilité et le souci d’aboutir à des conclusions qui permettront de concourir aux réalisations des projets de développement bénéfique à nos deux pays.

Pour sa part, le ministre d’Etat au commerce Extérieur, Jean Lucien Busa qui s’est appesanti sur les rapports commerciaux entre les deux pays et l’accessibilité du marché congolais aux produits Sud-Africains, a souligné que la RDC regorge beaucoup d’opportunités d’investissement.

Par ailleurs, le chef de la délégation de la RSA, Zanele Mkhize du ministère du commerce et industrie a précisé que cette conférence est un forum d’ affaires dans lequel auront lieu le partage d’ expertises, des réunions d’affaires et des présentations d’opportunités d’affaires. Le Directeur de l’ANAPI, Antoni Nkizo, a présenté les opportunités d’investissements et de facilitation qu’offre la RDC aux investisseurs Sud-Africains.

Cette 8eme édition est placée sous le thème «le partenariat dans le développement des chaines de valeurs de l’industrie». Cette édition couvre les secteurs des mines, de l’ énergie, des biens d’ équipement , de construction , de l’infrastructure et de technologies de l’information et de la communication de l‘agriculture de l’agro-alimentaire, des produits pharmaceutiques, cosmétique et chimiques. ACP/Kayu/JGD