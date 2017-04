Ouverture à Kinshasa d’un atelier national de protection physique des installations et matières nucléaires

Kinshasa, 04 Avril 2017(ACP).- Le ministre de la recherche scientifique et technologie, Pierre-Castro Bamboka a ouvert mardi à Kinshasa, un atelier national sur «le service consultatif international de protection physique des installations et matières nucléaires (IPPAS) et la réunion de préparation de la mission IPPAS en RDC», organisé du 04 au 07 avril par le Commissariat général à l’énergie atomique/Centre régional des études nucléaires de Kinshasa (CGEA/CREN-K) et l’Agence internationale de l’énergie atomique(AIEA).

Le ministre Bamboka a indiqué que «la RDC dispose à ce jour de 2 Réacteurs de recherche autour desquels tourne une importante activité nucléaire et plus de 300 sources radioactives utilisées dans des industries minières et dans les applications médicales. Nous avons, ces deux dernières années, focalisé nos efforts sur le renforcement du régime de sécurité nucléaire à nos frontières et autour des installations nucléaires et radiologiques dont aucun accident n’a été enregistré dans ce domaine», a-t-il dit.

Il a ajouté que l’approche gouvernementale à la question de protection physique des matières et installations nucléaires, a consisté à l’adhésion d’abord et ensuite à la soumission au Parlement, du projet de ratification de la Convention internationale sur la protection physique des matières et installations nucléaires, au renforcement des mesures de sécurité et de protection physique autour des installations du Centre régional d’études nucléaires de Kinshasa, à la mise en place d’un organisme de réglementation nucléaire et de renforcement du Conseil national de lutte contre le terrorisme.

L’arsenal juridique nucléaire national, a dit le ministre Bamboka, comprend la loi portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et la protection physique des matières et installations nucléaires, le décret portant création d’un Conseil national de sécurité nucléaire (CNSN) et autres.

Grace à cette approche intégrée, a-t-il poursuivi, que son ministère a réussi à coordonner beaucoup d’activité en la matière dont l’expertise de l’AIEA pourra aider à renforcer et à améliorer la sécurité nucléaire, soulignant que le gouvernement attend des recommandations qui sortiront de ces assises.

Inquiétude sur un éventuel sabotage des matières nucléaires

«La communauté internationale s’inquiète à l’idée de voir un jour les matières nucléaires servir des actes de sabotage, de malveillance ou de terrorisme. Il faut donc que chaque pays élabore son propre système de protection des matières et installations nucléaires pendant leur utilisation, leur entreposage et leur transport tout au long du cycle de combustible nucléaire, afin de réduire au minimum les risques de sabotage ou de vol», a déclaré mardi le Pr Vincent Lukanda.

La mission IPPAS, a-t-il poursuivi, est la deuxième de l’AIEA dans notre pays, après celle conduite en juin 2000 dont les recommandations formulées à cette occasion, sont exécutées en RDC notamment l’incorporation de la protection physique des installations et matières nucléaires tel qu’inscrit dans la loi de 2002 et la définition de la menace de référence, laquelle a fait l’objet, l’année passée d’un atelier national, conduit également par l’expert Nicolas Delaunay.

Cette mission IPPAS doit s’assurer si la RDC remplit convenablement ses missions par rapport aux exigences de la Convention internationale sur la protection physique des matières et installations nucléaires qu’il a signée dont l’une des dispositions de ladite Convention recommandée par l’AIEA est d’évaluer le régime de protection physique des Etats membres, a-t-il relevé.

L’uranium et le plutonium sont des matières nucléaires

De son coté, le Commissaire général à l’énergie atomique et officier national de liaison de l’AIEA en RDC, Pr Vincent Lukanda Mwamba a fait savoir que le plutonium, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 et l’uranium 238 sont autant des matières nucléaires tandis que les installations nucléaires sont des réacteurs de recherche et de puissance, les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires et de traitement de combustible nucléaires irradiés, a déclaré mardi le Pr Vincent Lukanda Mwamba, Commissaire général à l’énergie atomique, lors de l’ouverture de l’atelier national sur cette matière à Kinshasa.

Les installations de stockage de substances nucléaires et toute installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus, complètent cette liste, a indiqué le Pr Lukanda, soulignant que ces deux concepts sont nécessaires dans la compréhension de la mission de service consultatif sur la protection physique des installations et matières nucléaires (IPPAS).

Cette mission de l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) devra au cours de cet atelier national faire la revue de l’infrastructure de protection physique des matières et installations nucléaires de CGEA/CREN-K et tenir une réunion de préparation de la mission d’audit proprement dite, prévue vers la fin de l’année.

Cette réunion de préparation ne concerne que quelques institutions du pays, parmi lesquelles, le CREN-K, le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants (CNPRI), la Direction générale de douanes et accises (DGDA) ainsi que le sous traitant AUFS, la Direction générale de migration (DGM), des différents organes de la Police nationale congolaise (PNC), de services d’intelligence, des forces armées ainsi que le Parque général de la République et des opérateurs miniers.

Par ailleurs, le Commissaire général à l’énergie atomique et officier national de liaison de l’AIEA en RDC, Pr Vincent Lukanda Mwamba, a fait savoir que l’AIEA a délégué pour cet atelier, M. Mauri Riihonen, de nationalité finlandaise qui travaille à la Division de sécurité nucléaire, département de sureté et sécurité de l’AIEA, M. Nicholas Delaunay, de nationalité française et ancien expert de l’AIEA qui travaille aujourd’hui à l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.ACP

Pour sa part, le représentant de l’AIEA à cet atelier, Mauri Riihonen, a salué l’implication du gouvernement au travers le ministre de la recherche scientifique et technologie dans l’organisation de ces assises, communiquant son expérience de 38 ans de travail en cette matière qui n’est plus nationale mais plutôt internationale de part sa sensibilité. ACP/Fng/JGD/Fmb