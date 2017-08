Ouverture à Kinshasa des travaux de la 1ère conférence nationale  de  l’audit interne en RDC

Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Le directeur adjoint en charge du contrôle de la conformité de la Banque Centrale du Congo (BCC), Guy Mpunga Tshiyombo, a encouragé, à l’ouverture vendredi des travaux de la 1ère conférence nationale sur l’audit interne en RDC, au Centre interdiocésaine de Kinshasa, l’option du processus d’implémentation dans différentes organisations d’un service d’audit interne efficace.

Ce forum organisé par l’Institut des auditeurs internes du Congo (IIA Congo), a pour thème l’audit interne en RDC : « état des lieux et perspectives d’avenir », va du 25 au 26 août 2017, et connait la participation des auditeurs internes des entreprises publiques et privées ainsi des partenaires financiers tels que la BCC, la BCDC, la firme international d’audit, DELOITTE et la compagnie nationale aérienne Congo Airways.

M. Mpunga qui représentait le gouverneur de la BCC, Deogratias Mutumbo, a salué l’organisation de cette rencontre qui, selon lui, tombe à point nommé, expliquant que c’est une opportunité de réflexion et d’échange entre les professionnels de l’audit interne et les métiers associés dans un monde en pleine évolution. Il a à ce sujet rappeler l’utilité du contrôle en général et de l’audit interne en particulier dans la société congolaise.

De son côte, Le président de l’Institut des auditeurs internes du Congo (IIA Congo) a espéré qu’à la fin de cette conférence nationale, chacun des participants apprendra de nouveau à travers les exposés et les échanges et apportera sa contribution dans le champ d’action de l’audit interne à travers, notamment, le contrôle interne, la gestion des risques, la gouvernance et les conseils.

Plusieurs thèmes ont été abordés le premier jour des travaux notamment l’audit interne et secteur public en RDC « cas de la cour des comptes », les missions d’audit de l’inspection générale des Finances. Au deuxième jour, les participants vont se pencher sur la réforme du système de contrôle interne de la Banque Centrale du Congo et la place de l’audit interne dans cette réforme et l’audit interne vu par Deloitte.

Brève historique de l’IIA Congo

L’IIA Congo, selon M. Désiré Balazire, membre du comité directeur de l’institut des auditeurs internes du Congo, a été fondé en 1989.

Cette organisation professionnelle qui sert de creuset pour les normes internationales de pratiques de l’audit interne a pour vocation la promotion et le développement de la fonction d’audit interne au sein des entreprises, des établissements publics et privés en RDC. ACP/Ywm/Mat/Wet