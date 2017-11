Ouverture à Lubumbashi de la 8ème édition de l’Initiative sur le commerce et l’investissement RDC-RSA

Lubumbashi, 09 Nov. 2017 (ACP).- La huitième édition de l’Initiative sur le commerce et l’investissement RDC – RSA organisé par le ministère de commerce sud-africain en partenariat avec le gouvernement congolais été ouverte jeudi dans la salle Bukavu de l’hôtel Pullman grand Karavia de Lubumbashi par le ministre d’État et ministre de l’Economie, M. Joseph Kapika, en présence de ministres nationaux et des gouverneurs du Haut Katanga et du Lualaba.

Cette réunion regroupe les opérateurs économiques sud-africain et congolais pour les ouvertures des opportunités d’affaires et d’investissement.

Le ministre d’État et ministre de l’Economie a, dans son mot d’ouverture, rendu un vibrant hommage aux deux présidents de la République Joseph Kabila de la RDC et Jacob Zuma de la RSA pour leurs efforts en vue de l’émergence de l’Afrique, du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a souligné que le Chef de l’État Congolais tient à la réussite de ce forum pour que les hommes d’affaires de deux pays puissent signer de partenariat durable, et émis les vœux de voir à la fin de ces assises la création des entreprises conjointes sud-africaines et congolaises.

Pour sa part M. Célestin Pande Kapopo, gouverneur du Haut Katanga, a indiqué, dans son mot de bienvenue, que ce cadre est un lieu privilégié de l’ouverture des climats des affaires entre les hommes d’affaires deux pays, la promotion des affaires, avant d’informer l’assistance que le Haut Katanga a plusieurs opportunités d’affaires dans plusieurs secteurs. Il a remercié le ministre sud-africain de commerce, organisateur de ce forum, et le Chef de l’État congolais pour l’autorisation et la tenue de ce forum avec la participation d’une forte délégation ministérielle venue de Kinshasa.

M. Richard Muyez Mangeze Mans, gouverneur du Lualaba, a, dans son mot de circonstance, exprimé sa joie de voir sa province être associée à ce forum, avant de présenter la carte postale de celle-ci. Il a souligné que ce forum va renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Dans ce contexte, il a évoqué la diversification des opportunités spécifiques à savoir le tourisme, l’agriculture, les mines, la santé, l’énergie et les infrastructures.

Le président de la FEC/Katanga, Éric Monga Mumba, il a souligné que cette 8ème édition de l’Initiative sur le commerce et l’investissement RDC-RSA témoigne les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Il a émis les vœux de voir les opérateurs économiques de deux pays se solidariser davantage pour cimenter les liens de coopération en vue de conduire vers un développement durable des affaires.

En fin, le chef de la délégation sud-africaine, Zanele Sani, directrice du département de commerce et investissement du ministère de commerce sud-africain, exprimé son souhait que les recommandations faites par les deux chefs d’États soient traitées en priorité pour leur matérialisation afin d’atteindre les objectifs communs pour amener la RDC à aboutir vers un développement durable. Elle a indiqué qu’1,2 milliard de dollars est déjà investi en RDC par les opérateurs économiques sud-africains.

Dans son mot circonstance le consul général de l’Afrique du sud à Lubumbashi M. Andrew, a souligné l’importance de cette réunion entre les deux pays, sur l’initiative pour le commerce et l’investissement afin de construire une forte économie africaine dans les différents secteurs à savoir l’énergie, les mines, la technologie, les infrastructures, la santé, le tourisme, la construction, l’agriculture, avec comme objectif de faciliter aux sociétés de travailler en jointe venture, créer les jointes ventures entre les opérateurs économiques de deux pays, encourager le partenariat entre les privés et le public pour le développement de l’industrie et les chaines de valeurs.

La clôture de ce forum est prévue pour ce vendredi 10 novembre 2017.ACP/Kayu/Wet