Ouverture à l’UNIKIN d’un atelier de formation sur l’entrepreneuriat des jeunes diplômés

Kinshasa, 04 Déc. 2017 (ACP).- Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), le Pr Eric Sumbu Zola a ouvert lundi à l’UNIKIN, un atelier de formation sur l’entrepreneuriat des jeunes diplômés en agriculture et secteurs connexes.

Le Pr Sumbu a indiqué que cet atelier de deux jours organisé en faveur de plus de cent-vingt jeunes universitaires dont la plupart sont des ingénieurs agronomes, vise d’inculquer à ces derniers l’esprit d’entrepreneuriat et de la créativité à travers les exposés et le partage d’expériences des professeurs et des employeurs.

Le doyen de la faculté des sciences agronomiques a souligné la nécessité d’une formation des incubateurs d’emplois à l’université, correspondant aux besoins de la société pour absorber le chômage en RDC. Il a aussi invité les participants d’être attentifs aux différentes thématiques qui sont développées au cours de cet atelier qui permettraient à sa faculté de s’imprégner du profil du type d’ingénieur agronome à former à l’université, ajoutant que sa faculté dispose d’un plan stratégique de cinq ans qui doit réformer totalement les curricula de formation des ingénieurs agronomes.

Les thématiques développées le premier jour de ces assises ont porté notamment sur «l’entrepreneuriat dans le contexte de chômage et des crises socio-économiques et environnementales multiformes», «la création d’emplois en agriculture et secteurs connexes en RDC», «la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et l’emploi des jeunes en RDC» et «l’entrepreneuriat en production animale : secteurs prioritaires, contraintes et opportunités». Cet atelier fait suite à un autre organisé par la même faculté les 20 et 21 novembre 2017 sur «la recherche en sciences agronomiques et environnementales» qui avait connu la participation de 126 ingénieurs agronomes.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD