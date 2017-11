Ouverture de l’atelier de recadrage de la feuille de route 2017 du GTTC

Kinshasa, 28 nov. 2017 (ACP).- Le Groupe de travail technique de recadrage (GTTC) organise depuis mardi un atelier de recadrage de la feuille de route 2017 pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action de la lutte contre le recrutement et l’utilisation des enfants dans les groupes armés, la violation des droits des enfants ainsi que les violations qualifiées de graves dans les forces armées et services de sécurité.

Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, qui s’est déroulée au complexe UTEXAFRICA, le président du GTTC, le général de brigade Joseph Mutombo Katalayi, conseiller juridique au ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, s’est félicité du travail abattu jusque-là par le GTTC et qui a abouti à la radiation des FARDC de la liste des pays recrutant et utilisant des enfants dans leurs rangs.

Il a rappelé à cette occasion la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York au cours de laquelle le secrétaire général a publié son rapport annuel 2016 sur le sort des enfants en temps de conflits armés.

Nonobstant cette victoire, le général Mutombo a rappelé la présence des FARDC sur une seconde liste des parties en conflit en raison des violences sexuelles à l’encontre des enfants.

Au regard de cette avancée remarquable, a-t-il dit, le GTTC pense ne jamais baisser les bras pour que les FARDC soient de nouveau hors liste.

Au cours des travaux, les membres de GTTC ont souligné la nécessité de la mise en place du M.R.M (mécanismes en charge de surveillance et du contrôle des informations sur les violations qualifiées de graves des droits de l’enfant. Il s’agit des meurtres et mutilations, du recrutement, de l’utilisation d’enfants par les forces et groupes armés, y compris la détention d’enfants à cause de leur association à un groupe armé.

On retiendra en outre le viol et les violences sexuelles des enfants, les attaques aux écoles et aux hôpitaux, l’enlèvement d’enfants et le refus d’accès humanitaire. ACP/Mat/May