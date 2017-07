Ouverture de l’atelier de validation du rapport de l’étude du cadre légal de l’élevage des insectes en RDC

Kinshasa, 22 juillet 2017 (ACP) L’assistant du représentant de la FAO en RDC, Michel Diasonama Sindo, a lancé vendredi les travaux de l’atelier de validation du rapport de l’étude du cadre légal des insectes comestibles, dans le cadre du projet « d’Appui à la promotion de l’élevage des insectes comestibles et l’entomophagie en RDC ».

L’objectif poursuivi par cette étude, qui rejoint la vision de la FAO dans sa lutte pour l’éradication de la faim dans le monde, est de favoriser la promotion de la filière de l’élevage et de l’utilisation des insectes comestibles dans la ville-province de Kinshasa et dans la province du Kwango.

Aussi, les présents travaux consistent à présenter les résultats de cette étude afin d’analyser les propositions faites par l’expert sur la loi-cadre, de formuler et d’intégrer ces recommandations afin de valider le document qui sera soumis au ministère de l’Environnement, développement durable. Il s’agit ainsi de donner au pays un cadre légal ouvrant la voie à la promotion des produits forestiers non ligneux en RDC, a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Prosper Kubambi, a, au nom du secrétaire général à la Pêche et élevage, rappelé qu’en dépit d’innombrables potentialités de la RDC, les secteurs de la forêt et de la savane subissent beaucoup de pressions de diverses natures qui les mettent en danger.

Ces pressions, a-t-il fait savoir, sont liées à l’activité humaine, à la déforestation, au réchauffement de la planète et aux changements climatiques. Aussi, considérant les habitudes alimentaires des populations qui frisent les produits alimentaires d’origine animale des forêts et des savanes, l’une des principales voies pour diminuer la pression sur les forêts et les savanes est sans nul doute l’élevage et plus précisément celui des animaux non-conventionnels appelés aussi élevage alternatif. C’est dans ce cadre que se situe l’élevage des insectes comestibles riche en protéines essentielles.

Cet élevage pourrait non seulement diminuer la pression sur les forêts et les savanes mais aussi contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire, la pauvreté, la malnutrition humaine et animale et la destruction des écosystèmes, de la biodiversité, le chômage. Toutefois, a-t-il souligné, il importe que cette activité soit réglementée et que les populations les plus concernées soient impliquées dans la conception et la mise en place de cette réglementation pour en faciliter l’appropriation et la vulgarisation.

M.Jean Ilunga Muneng, représentant du secrétaire général à l’Environnement développement durable a indiqué que le projet, « Appui à la promotion de l’élevage des insectes comestibles et l’entomophagie en RDC » vient en appui aux efforts du gouvernement, quant à la lutte contre l’insécurité alimentaire de la grande majorité des populations, en proposant un appui tant technique que financier à la promotion et au développement d’un mode alternatif de production susceptible de concourir à la satisfaction des besoins alimentaires de celles-ci ( populations).

Aussi, la mise en œuvre de ce projet intéresse son ministère dans la mesure où tout en visant à accroître la satisfaction des besoins alimentaires des populations, il permet de veiller à la sauvegarde de l’environnement et des ressources naturelles, notamment contre les activités culturales provoquant la destruction et la dégradation des écosystèmes forestiers, a-t-il soutenu. ACP/Kayu/BSG/KGD