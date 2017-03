Ouverture de l’atelier de vulgarisation des textes légaux et réglementaires sur le tourisme en RDC

Kinshasa, 09 Mars 2017 (ACP).- Le directeur de cabinet adjoint du ministre de Tourisme, Jean Bedel Iyoka Nkumu, a ouvert jeudi à Kinshasa, les travaux de l’atelier de vulgarisation des textes légaux et réglementaires organisant la mobilisation des recettes touristiques et la formation des formateurs en vue de permettre à la RDC « de relever conséquemment sa richesse nationale ».

Iyoka qui représentait le ministre du Tourisme, André Moka Sanza, a indiqué que le tourisme en République démocratique du Congo se fonde sur une évidence selon laquelle, la RDC est un scandale touristique, un merveilleux site touristique disposant de tous les atouts et le potentiel nécessaire pour s’affirmer comme un des piliers pour la relance de l’économie mieux que les mines.

Il a fait savoir que le gouvernement propose de développer le tourisme durable, supportable sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur plan éthique et social.

La matérialisation de cette vision de développement du tourisme, a dit le représentant du ministre, s’articule autour de la création de la grande industrie du tourisme congolais, de l’érection du tourisme en outil de cohésion nationale et de la consolidation de la paix et de la sensibilisation citoyenne et enfin de relèvement du prestige du Congo et de son attractivité touristique.

Iyoka a relevé que la mise en œuvre de ce programme d’action vise à ramener le tourisme à sa vocation première consistant à faire du tourisme un des piliers de l’économie nationale.

Les objectifs de l’atelier

Cet atelier regroupe 110 participants venus du secrétariat général au Tourisme, des entreprises sous tutelle, du cabinet du ministre et des assujettis. Il vise d’une manière générale à renforcer les capacités du personnel des agences nationales du tourisme sur l’arsenal juridique régissant la mobilisation des recettes touristiques et celles de civisme fiscal des opérateurs d’une part, à produire des formateurs aptes à vulgariser lesdits textes et d’améliorer les relations professionnelles avec les assujettis.

D’une manière spécifique, l’atelier vise l’appropriation des textes légaux et réglementaires régissant les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, des agences de voyages et de gestion des sites touristiques.

Il compte également améliorer la prestation des fonctionnaires des agences nationales de Tourisme lors de leurs missions de sensibilisation au civisme fiscal, de contrôle d’inspection des conditions d’exploitation des unités touristiques, de constituer une équipe de formateurs capables de former d’autres cadres et des agents des agences nationales de tourisme pour la mise en œuvre efficiente des textes de lois du secteur et de raffermir des bonnes relations professionnelles entre le secteur public et privé du tourisme.

Le gouvernement attend de cet atelier l’actualisation des textes légaux et réglementaires du secteur du tourisme, une bonne formation des agents et cadres de ce secteur, une amélioration de la prestation des agents en mission.

Pendant deux jours, soit du jeudi à vendredi, les participants vont échanger sur divers thèmes, notamment la vision du ministre de Tourisme pour le développement de l’industrie touristique en RDC, les missions du secrétariat général au tourisme, de l’Office national du tourisme et de l’Institut congolais pour la conservation de la nature, les textes légaux et réglementaires organisant la mobilisation des recettes touristiques et sur le guide et l’outil du formateur. ACP/FNG/Kayu/May