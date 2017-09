Ouverture de la session budgétaire de septembre à Kinshasa

Kinshasa, 30 Sept. 2017 (ACP).- Le président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi Mbemba a ouvert, vendredi au siège de cet organe délibérant dans la commune de Gombe, la session budgétaire de septembre, en présence du ministre provincial en charge de la Population et sécurité, Emmanuel Akweti, représentant le gouverneur de la capitale.

Il a souligné à cette occasion que la présente session s’ouvre dans un contexte caractérisé par la grogne sociale avec la grève des enseignants dans quelques institutions universitaires du pays.

Selon Roger Nsingi, les revendications des grévistes traduisent la précarité des conditions de vie de la population en générale et celles des enseignants en particulier.

Pour pallier à cette situation, l’organe délibérant de la ville, par la voie de son président, a exhorté le gouvernement central à prêter une oreille attentive à ces revendications qui sont de nature à mettre en péril la paix sociale si l’on y prend garde, a-t-il souligné.

M. Nsingi à toutefois salué les initiatives de l’exécutif national sous l’impulsion du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur la tenue à Kinshasa de la conférence sur l’amélioration du climat des affaires ainsi que du forum sur la fiscalité.

Il a dit espérer que les résolutions de ces assises pourront être mises en application et avoir de l’impact sur le vécu quotidien du peuple congolais en général et de la population kinoise en particulier.

Recherche d’un consensus autour du processus électoral

Par ailleurs, le président Nsingi a fait savoir, sur le plan politique, que cette session s’ouvre dans un contexte politique caractérisé par la recherche d’un consensus autour du processus électoral en RDC.

Il a exhorté toutes les sensibilités politiques du pays à se surpasser et à saisir les opportunités qui s’offrent à elles pour aplanir leurs divergences dans l’intérêt supérieur de la population congolaise.

Dans le même ordre d’idée, il a invité les parties prenantes à ce processus, chacune en ce que la concerne, à prendre ses responsabilités et à jouer pleinement son rôle.

En outre, il s’est déclaré satisfait des résultats réalisés jusqu’à ce jours par la CENI, en ce qui concerne l’identification et l’enrôlement des électeurs, lesquels, à l’issue de la tripartite de Kananga, ont fait état de 42.000000 d’électeurs enrôlés sur le 45.000.000 attendus, soit 93% des prévisions élaborés par cette institution.

Cadre légal de la session

Pour Roger Nsingi, la présente session est convoquée conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

Elle sera donc consacrée à l’adoption de l’Edit budgétaire de l’exercice 2018, mais préalablement à l’examen et à l’adoption du projet d’Edit sur la réédition des comptes de l’exercice 2017. Il a demandé que le budget à examiner reflète les aspirations réelles des Kinois et qu’il ait une incidence sur la vie de ceux-ci.

M. Nsingi a demandé au gouvernement provincial de pouvoir déposer le projet d’Edit portant reddition des comptes de l’exercice 2017 au bureau de l’assemblée dans le délai prévu par la loi relative aux finances publiques afin de permettre aux élus provinciaux de l’examiner en toute sérénité. Il a indiqué qu’un accent sera mis au cours des travaux notamment sur certains programmes et projets publics à impact direct et visible votés et retenus au budget de l’exercice 2017 dont l’exécution totale n’a pas été possible faute de moyens.ACP/YWM/BSG/Wet