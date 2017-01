Ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblee provinciale du Kwango

Kenge , 11 janv. 2017 (ACP).- L’honorable président du bureau de l’Assemblée provinciale du Kwango, Français Muambu Ifulu a procédé le Weekend, lors d’une séance plénière organisée au Centre pastoral diocésain de Kenge, au quartier Mangangu, siège de l’hémicycle, à l’ouverture solennelle de la session extraordinaire de décembre 2016 de l’organe délibérant, afin d’auditionner prochainement les rapports de différentes missions de contrôle parlementaire des députés.

Outre les gouverneur et vice-gouverneur de province, Larousse Kabula Mavula et Emery Kaputu Mavita, les ministres et députés provinciaux ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, a constaté l’ACP.

Les activités des missions de contrôle parlementaire que les députés provinciaux du Kwango sont appelés à effectuer pendant leurs vacances parlementaires, seront traitées au sein de 6 commissions d’enquête parlementaire créées au terme des résolutions adoptées au cours des travaux d’une précédente séance plénière, a notamment fait remarquer l’ orateu.

Selon la même source, la première commission enquêtera sur les fonds et les médicaments envoyés par les partenaires dans la zone de santé de Boko (Kenge) où ils auraient été détournés. Outre l’enquête sur l’accident de circulation ayant occasionné la mort d’un homme à Mukoso (Feshi), a précisé l’orateur, la 2e commission est chargée d’enquêter sur le rapport faisant état d’un dédoublement des groupements de la part du chef de cette entité.

Au niveau de la Zone de santé de Kenge, la 3e commission aura à enquêter sur le détournement par l’ancien médecin chef de celle-ci, des fonds destinés à la paies de la prime de prestation des Agents à la récente compagne de vaccination, tandis que la 4e commission enquêtera sur les fonds perçus pour la construction de la sous-division de Ganaketi (Feshi), a spécifié l’orateur, informant également que la mauvaise gestion qui règne à la sous-division de l’EPS-INC/Tembo, constituera la matière de la 5e commission d’enquête dans cette agglomération du Territoire de Kasongolunda. ACP/Zng/JGD/Fmb