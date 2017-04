Ouverture d’un couloir humanitaire du Soudan au Soudan du Sud

Kinshasa, 13 avril 2017 (ACP)- Les membres de la Troïka (Norvège, Royaume Uni et Etats Unis) saluent l’ouverture par le gouvernement soudanais d’un couloir humanitaire du Soudan au Soudan du Sud, pour la livraison de l’aide alimentaire humanitaire aux régions gravement affectées par le conflit et souffrant de la famine et une sévère insécurité alimentaire, renseigne un document de l’ambassade du Soudan remis jeudi à l’ACP.

Ce passage frontalier ouvre une deuxième voie d’accès pour une aide alimentaire d’urgence, aux côtés du couloir Kosti-fleuve qui est déjà ouvert.

La Troïka reconnait aussi les efforts du gouvernement du soudan pour faciliter le flux de l’aide alimentaire à travers Port Soudan.

Par ailleurs, elle note que le Soudan a accepté plus de 365.000 réfugiés Soudanais du Sud, y compris plus de 60.000 autres Soudanais du Sud qui sont entrés au Soudan au courant des trois premiers mois de 2017 et encourage le gouvernement d’assurer un accès humanitaire continuel à ces communautés réfugiées.

La Troïka salue aussi la décision du gouvernement soudanais de faire un don de nourriture de leurs propres réserves alimentaires à la population qui est dans le besoin au Soudan du Sud.

Elle fait appel au gouvernement du Soudan du Sud de coordonner avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et les partenaires pour fournir une assistance et exhorte le gouvernement et tous les groupes armés à permettre un accès humanitaire complet et sécurisé afin d’atteindre les communautés qui sont dans le besoin.

La Troïka recommande l’ouverture d’autres routes terrestres et aquatiques entre le Soudan et le Soudan du Sud afin que dans tous les deux pays, les communautés puissent bénéficier d’un commerce ouvert, un mouvement efficace et rapide des biens. ACP/FNG/Kayu/KGD