Ouverture du Forum national des radios locales sur les TICS

Kinshasa, 11 avril 2017 (ACP).- La Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que la durabilité aideront les radios locales à acquérir des compétences en matière des TICS, de l’égalité des sexes et de la viabilité financière afin d’atteindre une grande gamme de couverture médiatique au niveau local, a indiqué mardi à Kinshasa, le Représentant de l’UNESCO en RDC, Abdourahamane Diallo.

M. Abdourahamane, qui s’exprimait à l’ouverture du Forum national des radios sponsorisées sur les TICS et la durabilité, a dit que ce forum de trois jours sur la pérennisation et la durabilité des résultats acquis de ce projet connait la participation des dix (10) radios faisant partie du projet.

Certaines radios, ne faisant pas parties du projet, sont intéressées par l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans leur programmation, diffusion, gestion et interaction avec les auditeurs, a-t-il fait savoir.

Selon M. Abdourahamane, « ces radios seront en mesure, à la fin du projet, de fournir un meilleur service social et d’engager les différents secteurs de la communauté dans le débat sur les questions d’intérêt public local ».

Il a souhaité voir les principaux bénéficiaires s’impliquer dans la préservation et la continuation de ces acquis au terme de ce projet, en décembre 2018, exécuté par l’UNESCO avec l’appui de la Suède.

Ces assises, qui regroupent les participants venus des provinces de Lualaba, du Haut Katanga, du Kongo-Central, du Nord-Kivu, de l’Equateur, du Kwango et du Kwilu, a encore dit le Représentant de l’UNESCO en RDC, ont pour objectif de faciliter la conception participative et efficiente des objectifs de pérennisation et de durabilité des acquis de ce projet au sein des radios respectives.ACP/FNG/Wet