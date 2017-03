Ouverture officielle de la session ordinaire du mois de mars 2017 à l’Assemblée Provinciale de l’Ituri

Bunia, 31 mars 2017 (ACP).- La cérémonie d’ouverture officielle de la session ordinaire de mars 2017 de l’Assemblée Provinciale de l’Ituri a eu lieu jeudi à Bunia, en présence du Vice-gouverneur de l’Ituri, Pacifique Keta Upar.

Dans son discours d’ouverture, le Président Provincial de l’Assemblée, Joseph Udaga Jozoo Cora, a rendu hommages au Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange pour les efforts inlassables qu’ il ne cesse de déployer pour conduire à bon port la RDC qui tangue sur un océan politique tumultueux et au gouverneur de l’Ituri, Jefferson Abdallah Pene Mbaka pour son courage dans la conduite des affaires de la Province qui se trouve dans une situation difficile.

Il a aussi accordé une mention spéciale députés provinciaux pour la sensibilisation des électeurs à s’enrôler massivement, avant de rappeler que la Session Ordinaire de mars 2017 est consacrée surtout aux activités législatives. Les arriérées parlementaires de la Session Ordinaire de septembre 2016 et le budget consolidé des ETD de l’Ituri seront pris en compte dans le projet de calendrier des travaux que la plénière devra adopter le plus vite que possible. ACP/FNG/Wet