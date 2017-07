Ouverture du premier Salon d’affaires de Kinshasa

Kinshasa, 25 juillet 2017 (ACP).- Le ministre des Petites et moyennes entreprises, Bienvenu Liyota, a procédé mardi à Kinshasa à l’ouverture du Premier salon de Kinshasa sur le thème : «Agir pour transformer».

Ce salon d’affaires de Kinshasa se veut un rendez-vous qui cadre avec la promotion et le développement des Petites et Moyennes entreprises de la RDC. Il s’agit, a déclaré le ministre de faire du congolais le premier investisseur dans son pays et de la demande intérieur, le moteur de l’économie congolaise.

Pour le ministre Liyota, le salon de Kinshasa, se veut aussi un lieu pour la mise sur pied des structures et des mécanismes ayant pour objectif, de sécuriser, de financer et d’accompagner les entrepreneurs dans tous les domaines, avant de reconnaitre les difficultés auxquelles les PME sont confrontées, notamment l’accès aux financements offerts par les institutions financières, indiquant qu’il importe d’examiner les possibilités d’adoption des conditions appropriées pour les PME.

Employabilité et finances publiques

Le manager général de «REGULUS connexion» Joël Kanyonyo Bamutanga, a indiqué que le salon d’affaires de Kinshasa gravite autour de l’employabilité, des finances publiques, des technologies de l’information et de communication, de commerce, de l’écologie, du tourisme et même du développement personnel.

Il a fait savoir que ce salon devrait mettre en place un réseau mondial d’interactions, de partage d’expériences, de recherche et d’encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités d’affaires et de nouveaux marchés pour la création d’entreprises et aussi pour contribuer à la transformation des sociétés en vue de les hisser au niveau élevé de développement.

Il a en appelé aux experts et professeurs de former ces soldats du changement avec plus de discipline et d’efficacité possible, de leur apprendre les tactiques du combat contre la pauvreté ainsi que les contraintes de certains champs de batailles ou ils seront aux prises avec cet ennemi et leur devoir suprême de se sacrifier pour la prospérité de leur nation. ACP/ Fng/Mat/JGD/Fmb