Ouverture samedi du Sommet sur la crise libyenne à Brazzaville

Kinshasa, 08 sept. 2017 (ACP).- Un sommet sur la situation en Libye auquel doit participer le chef du gouvernement libyen d’union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj, et un représentant de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, doit se tenir samedi à Brazzaville, ont indiqué jeudi les autorités congolaises citées vendredi par l’AFP.

» Nous avons invité officiellement le maréchal Haftar, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le président du Conseil d’État et le président de l’Assemblée nationale », a indiqué officiellement une source congolaise, précisant que la participation de Fayez al-Sarraj à ce sommet a été confirmée par un de ses conseillers.

De son côté, le maréchal Haftar « s’est excusé » et n’y participera pas, a précisé l’un de ses porte-parole, Khalifa al-Abidi, qui n’a pas fourni plus de détails. Mais Aguila Salah, chef du Parlement élu basé dans l’est de la Libye et qui appuie le maréchal Haftar, est déjà arrivé à Brazzaville pour prendre part à la réunion aux côtés de Fayez al-Sarraj.

Les autorités congolaises ont confirmé par ailleurs que le président de l’Assemblée nationale libyenne était à Brazzaville depuis jeudi et que les autres invités vont suivre. « Vis-à-vis de la Libye, le Congo a un seul agenda qui est très clair de réconcilier les frères ennemis et de ramener la paix dans ce grand pays africain », a ajouté cette source.

Dirigé par le Président congolais Denis Sassou Nguesso, ce comité est composé par les présidents de cinq pays africains (Mauritanie, Niger, Congo, Ethiopie et Afrique du Sud).

L’émissaire de l’ONU espère un retour de la Manul en octobre

L’émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé espère le retour de la mission de l’ONU (Manul) dans le pays en octobre, après l’avoir quitté en 2014 en raison des violences.

« Il est de notre devoir d’être dès que possible près des gens afin de les soutenir et de les aider. C’est pourquoi nous voulons de nouveau augmenter notre présence, évidemment en gardant à l’œil la situation sécuritaire », a déclaré M. Salamé dans l’édition de vendredi du journal allemand Die Welt.

« J’espère que nous pourrons à partir de début octobre accomplir de nouveau une part essentielle de nos activités en Libye », a-t-il ajouté. Une mission d' »un peu moins de 250″ soldats de l’ONU doit être déployée pour assurer la sécurité du personnel de la Manul.ACP/Ywm/Mat/Kgd