Ouverture des travaux de la Revue annuelle nationale 2016 du Programme de coopération RDC-UNICEF 2013-2017

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la Coopération au développement, Clément Kanku Bukasa, a ouvert mercredi les travaux de la Revue annuelle nationale 2016 du Programme de coopération entre la RDC et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour l’exercice 2013-2017, au cours d’une cérémonie à l’hôtel du gouvernement à Kinshasa.

Le ministre Kanku a, à cette occasion, félicité le bureau pays de l’UNICEF pour le respect des dispositions du Plan d’actions de ce programme et pour la prise en charge de la participation de 24 experts du gouvernement au Comité interministériel de coordination et de suivi (CICS) dudit programme.

Pour lui, cette revue est une occasion pour l’UNICEF et ses partenaires de rendre compte de la réalisation de leurs activités sur le terrain. Il a apprécié la participation des administrateurs de territoires dans les revues annuelles provinciales 2016 et l’implication des gouverneurs et des présidents des Assemblées provinciales ainsi que celle des agences du système des Nations Unies, invitant l’UNICEF à impliquer toutes ces autorités dans la mise en œuvre des Plans de travail annuels 2017.

Clément Kanku a également exprimé l’engagement de son ministère à travailler avec les gouverneurs des provinces en vue de prendre les mesures coercitives à l’endroit des partenaires d’exécution indélicats.

Il a fait valoir que la RDC dispose d’une vision prospective 2035 et d’un Plan national stratégique de développement 2017-2021 fédérateur des cadres stratégiques et programmatiques.

Dans le respect du processus du cycle de programmation, le ministre a informé les participants de la prolongation d’une année du programme de coopération en cours, suite au retard qu’a connu la préparation du prochain Plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (UNDAF), soulignant l’engagement du gouvernement à offrir le leadership nécessaire dans la coordination des consultations avec toutes les parties prenantes dans la formulation du prochain UNDAF.ACP/ZNG/Wet