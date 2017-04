Lubumbashi, 24 Avril 2017(ACP)- Un éléphant communément appelé « Ya Mado » a tué cinq personnes et causé plusieurs dégâts matériels à Luena dans le territoire de Bukama, province du Haut Lomami.

Selon M Moïse Mwenze Ilunga, cadre de la société civile du territoire de Bukama, «l’Ya Mado » se promène avec tout un troupeau d’éléphants qui détruisent et saccagent tout sur leur passage.

La population de cette contrée prise de panique et qui ne sait plus de se rendre au champ, demande autorités de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre ces pachydermes hors d’état de nuire. ACP/FNG/Kayu/ May