La paix et la concorde exigées comme solution à la crise libyenne

Kinshasa, 29 janv. 2017 (ACP).- Les Libyens ont besoin de ‘’paix et de concorde’’ et la solution aux problèmes qu’ils rencontrent sur le chemin de cette aspiration dépend essentiellement ‘’des Libyens eux-mêmes’’, a déclaré à Brazzaville le chef de l’Etat de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso.

« La solution de la crise libyenne dépend des Libyens eux-mêmes. Elle ne peut être que politique, nous le savons. En cela, le dialogue entre toutes les parties libyennes est primordial. En dépit des divergences, c’est le seul moyen d’avancer dans la transition », a notamment affirmé le Président congolais à l’ouverture de la réunion de haut niveau de l’Union Africaine sur la crise libyenne.

« Nos frères et sœurs libyens, tous autant qu’ils sont, n’ont qu’un rêve : que la paix, la concorde, la stabilité et la fraternité reviennent dans leur pays meurtri et martyrisé », a indiqué Sassou N’Guesso qui en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la crise libyenne s’exprimait en présence notamment de ses homologues du Tchad, Idris Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l’UA, de la Mauritanie, Mohamed Abdel Aziz, et du Niger, Mouhamadou Issoufou.

Le représentant de l’ONU pour la Libye, Marin Kobler, et d’autres hautes personnalités africaines dont le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union Africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, ont pris part à la réunion. ACP/Kayu/KGD