La paix, l’unité et la concorde recommandées aux habitants de Kananga

Kananga, 02 Jan. 2017 (ACP).- Le Dr Antoinette Kapinga Tshibuyi, maire de Kananga a, à l’occasion de la nouvelle année 2017, invité dans cette ville, ses administrés à œuvrer pour la paix, l’unité, la concorde et la cohésion, qui, pour elle, demeurent des atouts du développement durable de cette juridiction administrative, indique un document dont copie parvenue, vendredi, à l’ACP.

Elle leur a adressé un message d’espoir en relevant également les difficultés traversées par les uns et les autres à travers les cinq communes durant l’année 2016. Le maire de Kananga, tout en déplorant le climat d’insécurité et de psychose créé par un groupe d’inciviques, a salué les efforts conjugués par les forces vives et les services de maintien de l’ordre pour assurer la quiétude de chacun et de tous.

Elle en a appelé à la collaboration étroite entre les services spécialisés et la population ainsi qu’à la dénonciation de toute personne qui tenterait de perturber l’ordre public dans la ville de Kananga. ACP/Kayu/May