Le paludisme demeure un sérieux problème de santé publique, selon M.Kaningini Desso

Kinshasa, 30 Janv. 2016 (ACP).- Le paludisme demeure un sérieux problème de santé publique qui préoccupe les organisations y afférentes, a indiqué lundi à Kinshasa, M. Kaningini, Président du comité professionnel des industries pharmaceutiques de la FEC au cours d’un entretien avec l’ACP.

L’OMS propose des stratégies et politiques de lutte contre cette pandémie dans les zones africaines, au niveau des Etats. Les PNLP (Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme) évaluent selon les réalités propres à chaque Etat et la sensibilité des parasites aux antipaludéens et choisissent les molécules appropriés, a dit M. Kaningini.

Pour la RDC, a-t-il précisé, le PNLP donne les directives relatives aux spécifications techniques des commodités antipaludiques et recommande les médicaments suivants : la combinaison Artesunate- Amodiaquine (AS-AQ), la combinaison Artéméther-Luméfantrine, la quinine base comprimés, le dichlorhydrate de quinine injectable et buvable, le sulfadoxine+pyriméthamine (SP) en comprimés, l’artesunate injectable kit, l’artesunate suppositoire et la clindamycine capsule.

Selon le PNLP, toutes les combinaisons autres que celles reprises ci-dessus ne sont pas recommandées pour le traitement du paludisme.

Par conséquent, le Président du comité professionnel des industries pharmaceutiques de la FEC rappelle l’arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2015, réglementant l’information et la publicité concernant les médicaments et autres produits de santé.

Le Ministre de la Santé publique avait interdit toute publicité sur les médicaments traditionnels auprès du public. Le pharmacien Kaningini a enfin souligné que les directives du PNLP fournissent les indications précises sur la prise en charge de différents cas de paludisme.ACP/Kayu/Wet