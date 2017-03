Le PAM et la FAO signent un accord de renforcement des capacités des petits producteurs agricoles

Kinshasa, 29 mars 2017(ACP).- Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé un accord de renforcement des capacités des petits producteurs agricoles, dans les territoires de Kabalo et Nyunzu, province de Tanganyika, a indiqué, mercredi, Florence Marshal, porte parole d’équipe pays des Nations Unies, au cours du point de presse hebdomadaire de cet organisme mondial.

Mme Marshal a fait savoir que ce projet s’inscrit dans le cadre du « programme d’appui aux chaines de valeurs des petits producteurs agricole ».Il a une durée de trois ans, soit de 2017 à 2019. Le projet vise à accroitre les capacités agricoles et financières d’environ 18.000 ménages des petits agriculteurs en vue d’une production durable et d’un meilleur accès aux marchés, a-t-elle dit.

Selon elle, il s’agit d’augmenter les revenus et de soutenir les organisations communautaires pour œuvrer à la cohésion sociale, l’égalité des sexes, la paix et la réconciliation.

Ce type de programme a pour vocation d’intervenir dans un contexte de transition ventre, l’assistance humanitaire d’urgence et le développement afin d’améliorer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. L’’un des objectifs est également de favoriser la stabilisation des communautés vulnérables et d’apporter l’espoir dans les ménages.

La même source indique que les interventions appelées les « caisses de résilience » s’inscrivent dans une démarche innovante que la FAO est en train de promouvoir dans le pays, en vue d’améliorer les moyens d’existence des femmes et des hommes vulnérables dépendant de l’agriculture.

La FAO fournit un soutien intégré qui renforce en même temps les capacités productives, financières et sociales des communautés pour un impact durable, a-t-elle ajouté.

Ce projet est financé par la Suède pour un montant de 90 millions de couronnes suédoises, soit 10,5 millions de dollars américain. L’objectif de la coopération suédoise au développement avec la RDC est de renforcer les conditions nécessaires à une paix durable, de consolider l’Etat, ainsi que d’améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la pauvreté et l’oppression. ACP/Fng/Zng/May