Pamphile Miyayo parle de sa stratégie managériale à la tête du TP Mazembe

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Pamphile Miyayo a parlé lundi, au cours d’un entretien accordé à la radio Top Congo FM, de sa stratégie managériale à la tête du TP Mazembe, stratégie qui se résume dans un dialogue franc avec ses joueurs.

L’entraîneur Miyayo a souligné qu’en tant qu’ancien joueur de Mazembe, il maîtrise l’état d’esprit du club lushois et que certains de ses poulains ont été ses coéquipiers quand il était encore pratiquant actif. « Aujourd’hui, en tant que patron technique de l’équipe, je suis sérieux envers eux et à leur tour, ils se montrent respectueux et nous travaillons dans l’harmonie. Mon comportement à leur égard traduit aussi cette réalité», a-t-il indiqué.

C’est donc ce climat de confiance et de respect mutuel qui influe sur l’ambiance bon enfant qui règne entre les anciens et les nouveaux venus au sein du club. Cet atmosphère détermine les récents résultats qu’enregistrent l’équipe tant au niveau national que continental, depuis qu’il est à la tête de la direction technique des corbeaux lushois.

Quant au leadership du joueur Redford Kalaba aujourd’hui capitaine de l’équipe, le technicien de Mazembe a confirmé que celui-ci n’est pas contesté par ses coéquipiers. Tous les malentendus ont été dissipés. L’international zambien assume ses responsabilités sans aucun problème. Sur ce, le coach Miyayo a fait savoir que les « Bandia ngwena » restent unis autours de leur idéal à savoir, rester au top sur le plan national et continental.

Pour sa carrière d’entraineur, Pamphile Miyayo affirme qu’il continue à apprendre et qu’il a besoin de toutes les ressources nécessaires pour atteindre le niveau voulu. « Pour le moment, je sers le TP Mazembe » a-t-il chuté. ACP/Mat/Wet