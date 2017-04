Le Pape François canonisera les deux petits bergers de Fatima le 13 mai au Portugal

Kinshasa, 20 Avril 2017 (ACP).- Deux des trois petits bergers de Fatima au Portugal, qui affirmaient avoir vu à six reprises la Vierge Marie en 1917, seront canonisés le 13 mai par le Pape François sur le lieu même des apparitions, une consécration très attendue par un pays à forte tradition catholique.

Cent ans jour pour jour après leur première vision, Francisco Marto et sa sœur Jacinta, qui étaient alors âgés de 9 et 7 ans, deviendront ainsi les plus jeunes saints de l’histoire de l’Église catholique qui ne sont pas morts en martyrs.

L’annonce, faite jeudi au Vatican par le souverain pontife, a été accueillie avec ferveur au Portugal. « Le centenaire des apparitions atteindra ainsi toute sa splendeur ! », a réagi l’évêque de Leiria-Fatima, Antonio Marto. Issus de familles très humbles, les trois petits bergers étaient loin de pouvoir imaginer qu’ils deviendraient l’objet d’un culte dans le monde entier et que Fatima allait attirer chaque année des millions de pèlerins.

Francisco, Jacinta et leur cousine Lucia dos Santos auraient vu pour la première fois la Vierge le 13 mai 1917, sur un chêne dans un champ rocheux de Cova da Iria, un miracle reconnu officiellement par l’Église catholique.

La cérémonie de canonisation présidée par le Pape François, attendu à Fatima le 12 mai prochain pour un voyage éclair de moins de 24 heures, aura lieu tous justes 17 ans après la béatification des deux bergers par Jean Paul II. ACP/FNG/Kayu/FMB