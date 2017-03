Le pape François  demande « le pardon de Dieu » pour le génocide passé au Rwanda

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Le pape François a imploré « le pardon de Dieu » pour « les péchés et manquements de l’Eglise et ses membres » durant le génocide de 1994 au Rwanda, en recevant lundi le Président rwandais Paul Kagame venu chercher des paroles de repentance au Vatican, à Rome, a révélé mardi l’AFP.

« C’est un grand jour » et « un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et l’Eglise catholique/Saint-Siège », s’est félicité M. Kagame, soulignant sur son compte Twitter que la faculté de s’excuser constituait « un acte de courage ».

En novembre, le gouvernement rwandais avait estimé que le Vatican devait demander pardon pour le rôle de certains représentants de l’Eglise dans le génocide qui, selon l’ONU, a fait 800.000 morts, essentiellement parmi la minorité tutsi, ainsi que parmi les hutus modérés.

Le pape François, qui a reçu M. Kagame pour la première fois au Vatican durant une vingtaine de minutes d’échanges « cordiaux », a livré un message de pardon, le plaçant toutefois dans la continuité de Jean Paul II et sans impliquer de responsabilité directe du Vatican.

Selon un communiqué du Vatican, le pape a exprimé « sa profonde tristesse, et celle du Saint-Siège et de l’Eglise, pour le génocide perpétré contre les tutsi » ainsi que « sa solidarité avec les victimes et ceux qui continuent à souffrir des conséquences de ces événements tragiques ».

« Le Président a loué les contributions de l’Eglise au développement socio-économique du Rwanda », a précisé de son côté dans un communiqué la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. ACP/FNG/Kgd