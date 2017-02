Le pape François souligne l’importance de la femme dans l’harmonie du monde

Kinshasa, 15 fév. 2017 (ACP).- Le Pape François a relevé l’importance de la femme pour maintenir l’harmonie dans le monde, dans une réflexion sur le récit de la création, à travers le livre biblique de Genèse, a appris mercredi l’ACP de la radio Vatican.

« Sans la femme, l’harmonie n’existe pas dans le monde », a affirmé le Souverain pontife qui a invité à ne pas réduire la femme à un seul mode fonctionnel consistant à dire qu’elle est créée « pour faire ceci ou cela », alors qu’elle porte une richesse que l’homme n’a pas.

La femme, a-t-il ajouté, apporte l’harmonie à la création, en apprenant à caresser, à aimer avec tendresse et à faire que le monde soit une belle chose.

Le Saint Père a aussi détaillé trois moments racontés dans le premier livre de la Bible, à savoir la solitude de l’homme, son rêve et leur destin (de l’homme et de la femme), celui d’être « une seule chair ». Martelant que la femme apporte la capacité d’être amoureux, la fonctionnalité n’est pas son but mais bien celui de faire l’harmonie.

« Exploiter les personnes est un crime, mais exploiter une femme, c’est encore pire, c’est détruire l’harmonie que Dieu a voulu donner au monde », a-t-il dit.

Le Pape François a rappelé en insistant que « la femme est l’harmonie, la poésie et la beauté, car sans elle, le monde ne serait pas aussi beau et pas harmonieux, concluant qu’il lui plaît de penser que Dieu a créé la femme pour que tous aient une mère. ACP/FNG/ZNG/Wet