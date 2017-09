Les parents de Ngandanjika invités à envoyer leurs enfants à l’école

Ngandanjika, 14 sept. 2017 (ACP).- L’abbé Florent Ntumba, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi et membre de l’Asbl « Nsanga » basée en Italie, qui finance des projets de scolarisation des jeunes filles et d’encadrement des femmes analphabètes de Kanyana, groupement situé à une quinzaine de Km au sud-ouest du chef-lieu du territoire de Ngandanjika, invite les parents de cette contrée à envoyer leurs enfants à l’école indiquant que l’éducation est la clé de tout développement, a appris mercredi l’ACP.

Lors de sa visite d’évaluation des activités de ces projets réalisés en partenariat avec l’Asbl « Projet Ditunga », le prêtre a conseillé aux jeunes de Kanyana, particulièrement les filles à étudier avec persévérance car, a-t-il ajouté, les études donnent de l’emploi, de l’indépendance et permettent de s’assurer une personnalité. L’école étant le plus grand trésor, l’abbé Ntumba a exhorté les habitants de cette contrée à protéger l’école de six salles des classes équipées en banc pupitres, avec bureaux et latrines de type moderne construites pour offrir aux enfants un cadre idéal répondant aux normes de l’enseignement en République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, l’Asbl « Nsanga » appuie les femmes analphabètes de Kanyana en machines à coudre et autres intrants nécessaires pour la coupe et couture et la fabrication des savons en vue de promouvoir l’entrepreneuriat féminin. ACP/YWM/Kayu/Wet/CFM