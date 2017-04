Les parents et élèves de Matadi invités à la vigilance à l’approche des examens d’Etat

Matadi, 25 Avril 2017 (ACP).- Le chef de la sous-division de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP)/Matadi, Pierre Nsumbu, a, dans un message, invité les parents et élèves à la vigilance en ce dernier trimestre 2016-2017 face aux escrocs à l’approche des examens d’Etat. «C’est maintenant que les escrocs se réveillent pour perturber la conscience des parents, chefs d’établissement et élèves finalistes du secondaire pour le suivi et la tricherie aux examens d’Etat», a averti Pierre Nsumbu.

La meilleure façon de réussir les études, a-t-il renchéri, c’est de s’adonner corps et âme dans l’assimilation des leçons selon le programme établi par l’Education.

L’année scolaire touche à sa fin, a-t-il répété, et les épreuves de l’examen d’Etat sont proches, citant notamment la dissertation, le français oral, le jury pratique, les quatre jours d’examens pour le secondaire et le test national de fin d’études primaires pour les finalistes du primaire.

M. Pierre Nsumbu a demandé aux parents et élèves de ne pas se laisser emporter par un quelconque mouvement, avant de les inviter à se rabattre officiellement, pour tout renseignement, aux chefs d’établissement du primaire, du secondaire et aux inspecteurs dans leurs bureaux avec des adresses connues. ACP/FNG/JGD