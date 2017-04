Les parents invités à retourner les enfants à l’école conformément au calendrier réaménagé

Mbuji-Mayi, 12 avril 2017 (ACP).- Le directeur provincial de l’Enseignement primaire et secondaire de la province éducationnelle du Kasaï Oriental, Léon Tosweswe appelle les parents à retourner leurs enfants à l’école pour se conformer au calendrier scolaire réaménagé lors de la réunion tenue le weekend dernier avec les coordonnateurs et gestionnaires d’écoles, afin de récupérer les jours perdus à la suite des perturbations provoquées par les événements politiques et la psychose sur la présence présumée de la milice Kamuina Nsapu.

Les responsables de l’enseignement dénombrent au total, 8 jours perdus dans le déroulement normal des cours depuis le début de l’année scolaire dans les sous-divisions urbaines de la ville de Mbuji-Mayi, tandis que dans les territoires de Kabeya Kamwanga et de Miabi, les écoles ont perdu respectivement 40 et 30 jours.

Le directeur provincial de l’EPS rappelle qu’il était cobenu de récupérer ces jours en diminuant les jours des vacances de Pâques pour la ville de Mbuji-Mayi, alors que dans les territoires concernés, les cours devraient se donner sans interruption jusque les samedis, et n’avoir que 4 jours des vacances. ACP/Zng/JGD