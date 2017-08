Les parents du Kasaï-Oriental appelés à privilégier l’Education des filles

Mbuji-Mayi, 12 Août 2017 (ACP).- Le ministre provincial en charge de l’Enseignement primaire et secondaire pour le Kasaï-Oriental, Faustin Mulambu Mvuluya, a appelé lors d’un échange avec la presse locale, les parents de cette province à plus privilégier l’Education des filles en les faisant inscrire à l’école pour garantir leur avenir.

Pour lui, les filles doivent aussi contribuer à l’émergence de la province et du pays grâce à leurs efforts, intelligences, et connaissances acquises tout au long de leur parcours scolaires et académiques, car elles ont droit à tous les privilèges comme les garçons.

Il a aussi demandé aux parents d’orienter leurs progénitures filles comme les garçons dans les filières techniques pour une éventuelle auto-prise en charge une fois les études terminées.

« Pour cette prochaine rentrée scolaire 2O17-2O18, nous nous attendons à beaucoup d’élèves dans les filières techniques et professionnelles », a-t-il souhaité.

Le ministre provincial en charge de l’enseignement, a exhorté les géniteurs de s’engager dans la lutte contre des mariages précoces de leurs filles, avant d’annoncer que presque tous les cycles organisés dans les écoles publiques seront gratuites pour assurer l’éducation des enfants, futurs dirigeants du pays de demain. ACP/Fng/Bsg/May