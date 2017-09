Les parents kinois informés sur l’alimentation, le développement et la santé des enfants

Kinshasa, 17 sept. 2017 (ACP).- L’agence « Sel et poivre » a clôturé dimanche la première édition du salon de « l’enfant et de la famille » ouvert la veille au Roméo Golf à Kinshasa, en vue d’informer les parents sur l’alimentation, le développement et la santé comme préoccupations majeures dans la vie des enfants, a appris l’ACP auprès de Mme Orélie Collet, organisatrice de cette activité.

Des médecins, psychologues et diététiciens ont développé différents thèmes liés notamment à l’obésité, à l’autisme et autres handicaps physiques que connaissent les enfants de la RDC. Ils ont également souligné l’importance de l’exercice physique.

Les enfants connaissent plusieurs handicaps tels que celui du langage, a relevé Mme Collet, citant à titre d’exemple un enfant de plus de 2 ans qui ne parle pas.

S’agissant du handicap articulaire, le salon est revenu sur la nécessité d’une consultation auprès du spécialiste, en l’occurrence un orthopédiste.

D’autres problèmes liés à l’obésité sont dus non seulement à l’absence de l’activité physique ou à un déséquilibre alimentaire, mais aussi à un traumatisme dû au manque d’affection, au divorce qui affecte le comportement de l’enfant.

La mauvaise hygiène dentaire et le mauvais emplacement des dents peuvent engendrer des problèmes neurologiques ou des douleurs articulaires (dans la vie de l’enfant jusqu’à l’âge adulte) entre les mâchoires. Dans ce cas, a-t-elle indiqué, le spécialiste replacera les dents avec des outils adaptés ou procédera à une chirurgie si possible pour éviter des conséquences néfastes sur son état de santé.

Ce salon donne des pistes des solutions dans les rapports entre l’enfant et la famille, car, outre les problèmes sanitaire et scolaire pour le développement de l’enfant, il est conseillé une collaboration ou une relation approfondie entre les deux parties en incluant également des jeux ludiques pour un bon développement des neurones chez l’enfant qui influent sur son comportement, ses habitudes et ses humeurs. ACP/FNG/YWM/Wet