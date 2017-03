La parité 50-50, un long processus qui finira par se concrétiser, selon Bijou Mushitu Kat

Lubumbashi, 10 Mars 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Mme Bijou Mushitu Kat a déclaré à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que la loi sur la parité, promulguée par le Président de la République, est une volonté politique manifeste du gouvernement congolais qui entend répondre au grand défi mondial de l’heure qui finira par se concrétiser. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, l’a affirmé dans son discours prononcé à l’esplanade du bâtiment du 30 juin à l’occasion du lancement officiel des, activités du mois de la femme le 08 mars.

Mme Bijou Mushitu Kat a indiqué que les défis identifiés et connus ne peuvent en aucun cas être considérés comme des limites d’engagement, mais comme des moments d’apprentissage qui devront pousser à aller plus loin et plus haut. Selon elle, il serait plus juste de dire qu’il y a lieu de mieux faire pour réussir le pari de voir les instances de prise de décision et dans les grands projets ou programmes de développement,à la portée de la femme. Le vice-gouverneur du Haut Katanga a également émis le vœu que l’année 2017 soit plus déterminante par des actions concrètes et réalistes qui démontreront la ferme détermination des femmes à s’engager massivement dans la propulsion de celles qui ont le désir de servir le pays à travers ses institutions de prise de décision.

Il est vital pour le gouvernement et la société congolaise de suivre et d’évaluer l’impact des politiques visant à réduire les disparités entre les hommes et les femmes, a-t-elle renchéri. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB