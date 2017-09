 Parlement : ouverture de la session ordinaire de septembre 2017

Kinshasa, 15 Sept. 2017 (ACP).- Le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, a indiqué vendredi, à l’ouverture au palais du Peuple à Kinshasa, des travaux de la session ordinaire du mois de septembre 2017, que cette session essentiellement budgétaire va aussi se pencher sur les différents projets des lois relatifs notamment au cadre organique du Conseil national de suivi (CNSA), des lois relatives aux élections ainsi que sur les arriérés législatifs au nombre de 23.

Selon le président du Sénat, cette session intervient à un moment où les fils et les filles de ce pays s’efforcent de jeter les bases d’un ordre social pour ramener la paix, la justice et le respect des valeurs humaines et républicaines, affirmant que les Congolais ont compris que l’Accord de la Saint Sylvestre constitue pour le moment la seule piste susceptible de sortir le pays de la crise.

Il a également soutenu que le projet de loi des finances publiques qui est au centre de cette session parlementaire, est basé sur les paramètres suivants : la croissance, le taux d’inflation, le taux de change, etc. Le président de la chambre haute du Parlement qui s’est longuement attardé sur la criminalité en RDC, a préconisé des pistes des solutions allant dans le sens de l’amélioration des conditions carcérales et de la mission éducative dévolues aux centres pénitenciers.

Dépôt du projet de loi des finances de l’exercice 2018

Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a demandé vendredi au gouvernement, à l’ouverture de la session ordinaire de septembre de la chambre basse du Parlement de déposer le projet de loi des finances ainsi que celui de reddition des comptes de l’exercice 2016 afin de permettre aux deux chambres de les voter dans les délais usuels.

Le président de l’Assemblée nationale a, en outre, Aubin Minaku relevé que « la RDC connait actuellement de sérieuses difficultés et fonctionne dans un contexte de crise de plus en plus aigue qui impacte fortement sur le vécu quotidien de la population, dont les préoccupations et les attentes économiques sont sérieusement pressantes ».

Pour lui, cette situation qui remonte à 2015 a affecté les matières premières d’exportation qui constituent les principales sources des recettes budgétaires en RDC. « Elle est, en outre, perceptible dans la tendance du taux de croissance du PIB, qui indiquait 6,9% en 2015, 2,4% en 2016 et 3,1% en 2017 ».

Il en est de même, a-t-il ajouté, de « l’évolution du taux d’inflation fin période dont la tendance affichait 1,06% en 2015, 25,04% en 2016 et affiche une prévision de 52,57% à la fin de l’exercice 2017 ».

Nonobstant cette situation socio-économico-financière difficile, le président de la chambre basse a noté, cependant, que le cap pour la vision du Chef de l’Etat pour une croissance économique durable demeure et s’inscrit dans un élan de consolidation continue de la stabilité du cadre macroéconomique qui vise non seulement le bien-être collectif, mais aussi le renforcement des bases nécessaires à l’émergence du pays.

Pour contribuer à juguler cette crise, il a annoncé que l’Assemblée nationale s’emploiera à traiter tous les projets de lois à caractère économique et financier mis ou qui seront mis à sa disposition au cours de cette session afin de permettre au gouvernement de disposer de textes des lois nécessaires à l’atteinte de ses objectifs socioéconomiques et à l’accroissement des recettes publiques.

Le CNSA et la CENI invités à s’assumer pour rassurer la publication du calendrier électoral

Aubin Minaku a, par ailleurs, invité le Conseil national de suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA) ainsi que la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chacun dans sa sphère des responsabilités, à s’assumer pleinement pour rassurer le peuple congolais par la publication au plus vite du calendrier électoral.

Il a félicité la centrale électorale pour avoir enrôlé près de 42 millions d’électeurs sur une prévision de plus ou moins 45 millions, dans un contexte politique, sécuritaire et économique particulier.

Il a signalé que son institution attend accorder, une fois le processus technique de la CENI terminé, toute la diligence voulue à l’examen et au vote du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale en vue des élections législatives et provinciales, soulignant en ce qui concerne le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale, que celui-ci fera l’objet d’un examen conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord politique de la Saint Sylvestre, « pourvu que le texte soit déposé dans les délais requis par le gouvernement ».

Il a aussi exhorté les acteurs concernés dans la mise en œuvre du processus électoral en cours à s’y impliquer activement. « Je les invite à prêcher par l’exemple, la juste mesure et le juste équilibre toutes les fois que des écueils se dresseront contre l’objectif poursuivi. Aujourd’hui, la seule issue fiable et royale pour sauver notre jeune démocratie demeure indubitablement l’organisation de ces élections tant attendues », a-t-il dit, ajoutant que « c’est ensemble que nous relèverons le défi de la préservation de la paix globale dans notre pays ».

Auparavant, Aubin Minaku avait rendu hommage aux nombreux Congolais victimes des événements tragiques qui ont endeuillé la RDC et causé mort et désolation au sein des populations de ce pays, citant notamment des massacres perpétrés dans l’espace kasaïen par les milices Kamwina Nsapu, à Beni et Butembo par des ADF/Nalu, à Kinshasa et au Kongo Central par des adeptes du mouvement insurrectionnel et terroriste « Bundu-dia-Mayala », ainsi que le conflit entre bantous et pygmées dans le Tanganyika. ACP/Fng/Ywm/Mat/JGD