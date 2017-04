Le parquet secondaire de Kasumbalesa fonctionne dans ses propres installations

Kasumbalesa, 14 Avril 2017 (ACP).- Le parquet secondaire de Kasumbalesa, dans le territoire de Sakania, province du Haut-Katanga qui fonctionnait dans un bâtiment privé pris en location a finalement réussi à construire son propre bâtiment grâce au dynamisme de son nouveau chef, le premier substitut du procureur de la république, le magistrat Ejiba Ngoie.

Le chef de ce parquet secondaire a non seulement rendu son institution indépendante de son ancien bailleur, mais aussi et surtout a organisé son administration au point de s’auto suffire en matériels de bureau.

Ce bâtiment de 20 M de long et 15 m de large pour 11 magistrats comporte plus de 13 bureaux, offrant ainsi l’occasion à chaque magistrat de ce parquet de travailler librement dans son office en lieu et place d’une salle commune utilisée dans le passé.

Le premier substitut Ejiba Ngoie qui vient de Kinshasa-Gombe remplace à ce poste le magistrat Batsheba promu et affecté à Béni comme procureur de la république. ACP/Fng/May