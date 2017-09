Les partenaires privés et publiques invités à investir dans le secteur du tourisme au Kongo Central

Matadi, 28 septembre 2017 (ACP).- Le ministre provincial en charge du tourisme du Kongo Central, Pierre Kabangu Nsalambi, a invité mercredi à Matadi, les partenaires privés et publics de la province à investir dans le secteur du tourisme qui est un domaine transversal.

« Soutenons le tourisme et conférons-lui une place privilégiée afin d’obtenir un développement durable », a lancé le ministre provincial l’occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée sous le thème « le tourisme durable, outil de développement », rappelant que ce domaine est important sur les plans économique, social, environnemental et culturel dans la mesure ou il est une source des revenus alternatifs, crée des emplois décents et permet à la communauté les moyens de se prendre en charge.

Le tourisme, a-t-il ajouté, préserve, valorise l’environnement et affronte le développement durable, la diversité et l’identité culturelle dans la collaboration entre les peuples.

Un riche patrimoine touristique

Une source proche du ministère provincial du tourisme a fait part à l’ACP du riche patrimoine touristique pour le Kongo Central, avec les sites naturels comme les grottes de Mbanza-Ngungu où l’on trouve des poissons aveugles, les montagnes (Pic Ambier à Matadi et le mont Bangu), les plages de Tonde et de Nsiamfumu à Muanda ainsi que le parc marin des mangroves à Muanda.

Elle a également cité les sources d’eau thermales de Mbambakilenda dans le secteur de MfidiMalele, l’embouchure du fleuve Congo à Banana, les grottes de MbanzaNsanda en face de Luozi et la plage au bord de l’Océan Atlantique comme d’autres sites naturels du Kongo Central.

La même source a noté, au nombre des sites historiques et archéologiques, la cathédrale Notre Dame de Sept douleurs abritant la tombe du 1er évêque congolais à Kisantu, le monument aux porteurs à Mpozo-Matadi, la première cathédrale de la RDC à Boma, les deux premières voitures ayant roulé en RDC et la résidence du 1er gouverneur de l’Etat indépendant du Congo (EIC) à Boma.

Le baobab de Stanley et le 1er camp militaire à Boma, le chalet de Stanley à Vivi (première capitale de la RDC, non loin de Matadi), les cimetières des premiers missionnaires suédois à Luozi et la première station des missionnaires protestants à Palabala sont également comptés parmi les sites touristiques à caractère historique et archéologique.

Pour les sites culturels, d'attraction spéciale et industrielle, elle a cité le jardin botanique de Kisantu, le pont Maréchal ainsi que le site Belvédère à Matadi, la cité sainte de Nkamba, les barrages hydroélectriques d'Inga, de Zongo et de Nsanga.